رئيس رابطة الدوري الإسباني: ميسي الأفضل في التاريخ

خافيير تيباس يتغنى بالأسطورة ليونيل ميسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن الأسطورة ليونيل ميسي لاعب برشلونة هو أفضل لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة.

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "في اعتقادي ميسي، هو أفضل لاعب في التاريخ، لمدة 16 موسماً على القمة ودائماً يتواجد بين النخبة".

وواصل: "من حسن الحظ أنه لم يغادر إسبانيا بسبب مشكلته مع الضرائب، أنا متفهم تفكيره".

وألمح ميسي في وقت سابق، أنه قد يغادر إسبانيا بسبب مشكلته مع الضرائب، وكانت الضرائب من ضمن الأسباب التي جعلت كريستيانو رونالدو يرحل عن ريال مدريد.

وتابع رئيس رابطة الدوري الإسباني: "سيكون من الرائع، عودة بيب جوارديولا، ومورينيو ونيمار إلى الليجا من جديد".

جدير بالذكر أن الأرجنتيني صاحب الـ 32 عاماً، حصل على لقب أفضل لاعب في العالم الشهر الماضي، خلال حفل الأفضل والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.