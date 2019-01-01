رئيس حسنية أغادير: كل ما يقال حول تساهل نهضة بركان غير صحيح

رئيس حسنية أغادير يرد على تساهل نهضة بركان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الحبيب سيدينو، رئيس نادي حسنية أغادير المغربي، على أن كل ما يتم الترويج حول تساهل منافسه نهضة بركان في ختام دور المجموعات، مجرد مغالطات.

الحبيب قال خلال تصريحات صحفية: "كل ما يثار حول هذا الأمر لا يعدو كونه كلام مقاهي، ولا ينبغي السكوت عنه".

رئيس حسنية أغادير تابع: "مواجهة نهضة بركان كانت صعبة، حيث كان يلعب الأخير المباراة كأنها نهائي مونديال، وليست مواجهة عادية".

كارلوس إدواردو يواصل التأهيل للعودة من الإصابة.🧐

(📸: IG/c.edu3) pic.twitter.com/tNRsUHNDT1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 18, 2019

سيدينو أشار إلى أنه يمتلك دليلًا على كلامه، حيث قال: "الدليل على كلامي هو كثرة الإصابات في فريقنا، حيث تعرض نجم الفريق أوبيلا للإصابة، نقل على إثرها إلى المستشفى".

الحبيب سيدينو اختتم حديثه قائلًا: "تعرضنا للظلم التحكيمي أمام الرجاء ونهضة بركان، ولكن الآن لا يوجد شيء يعيق مغامرة البطولة الإفريقية، بعد عبور دور المجموعات والتخلص من الضغوطات".

حسنية أغادير صعد عن المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد، ليحتل المركز الثاني بـ8 نقاط.