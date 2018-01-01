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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رئيس بيلباو الجديد: أريد رؤية الباسك في أوروبا

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طموحات كبيرة لإعادة بيلباو للواجهة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر إيتور إلزيجي، رئيس أتلتيك بيلباو الجديد، أنه يطمح لإعادة النادي مرة أخرى للمشاركات الأوروبية في قادم الأوقات.

ولم يحقق بيلباو أي ألقاب أوروبيا في الماضي، وكانت أبرز نتائجه الوصول لنهائي الدوري الأوروبي في 1977 و2012.

وقال إلزيجي مع "إل لاوجيري": "أتمنى رؤية أندية أقاليم الباسك في البطولات الأوروبية ورؤية الباسك كدولة في أمم أوروبا".

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وأضاف: "بيلباو لا يمكنه المشاركة في البريميرليج، لذا نشارك في الليجا، هي دوري كبير وتعطينا الفرصة للمنافسة بلاعبينا فقط".

وواصل: "أتمنى السماح بتكوين فريق للباسك وإعطاء الفرصة للاعبين للعب مع الفريق وإسبانيا، أعرف أنا هذا صعب".

وختم: "سأرى من اللاعبين الذين يمكنني ضمهم للفريق والحديث عن لورينتي مبكر في ظل وجوده حالياً مع توتنهام، سنرى".

ويحتل بيلباو مركزاً متراجعاً في الليجا بتواجده بالمرتبة السابعة عشر برصيد 16 نقطة بعد 17 جولة.

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