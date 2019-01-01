رئيس بوكا جونيورز يوضح أسباب عدم انضمام إبراهيموفيتش

النجم السويدي عقده ينتهي الشهر المقبل

هيثم محمد تويتر

أوضح دانييل أنجيليتشي، رئيس بوكا جونيورز، الأسباب وراء عدم انضمام زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم جالاكسي، لفريقه الفترة الماضية.

وذكرت عدة تقارير أن إبرا كان قريباً من صفوف بوكا، ولكن وكيله مينو رايولا نفى صحتها وأكد عدم وجود مفاوضات مع النادي الأرجنتيني.

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وقال أنجيليتشي في تصريحات نقلتها "تي إن تي": "تحدثنا مع جالاكسي، وعرضت عليهم مبادلة بافون مع إبراهيموفيتش، ولكن لم يعجبهم الأمر".

وأضاف: "أرادوا فقط بافون، تحدثنا مع عديد المهاجمين لتعويض بينيديتو، منهم من يمكن ضمه وآخرين يمكن وصفهم بالمستحيل التعاقد معهم".

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وتعاقد جالاكسي في نهاية الأمر مع بافون على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات للدوري الأمريكي.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع فريقه الأمريكي بحلول نهاية العام الحالي، ولم يتضح بعد ما هي الخطوة المقبلة للنجم السويدي.