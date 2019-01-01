رئيس بنفيكا يرشح جواو فيليكس للكرة الذهبية

لويس فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا يؤكد أن جواو فيليكس يستطيع تحقيق الكرة الذهبية في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لويس فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا البرتغالي أن لاعبه الشاب جواو فيليكس يستطيع الحصول على الكرة الذهبية خلال السنوات القليلة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة "ماركا" وأكد من خلالها أنه يراه كخليفة لكريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال.

وقال فييرا: "جواو فيليكس لاعب عمره صغير، ولديه الكثير من الإمكانيات الجيدة، وكل الأضواء مسلطة حوله في الوقت الحالي، كما أن مستقبله مبشر، سيكون من كبار اللاعبين وربما يفوز بالكرة الذهبية".

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وأضاف عن رونالدو: "لا أعلم إذا كان سيصبح بديلًا له في المنتخب خلال المستقبل، لكن من الضروري للغاية للكرة البرتغالية أن نهيئ له كل الظروف ليكون لاعبًا كبيرًا".

وكان اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عام قد تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري البرتغالي خلال الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن جواو فيليكس مطلوب من أكثر من فريق في الوقت الحالي يأتي على رأسهم أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.