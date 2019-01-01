رئيس بنفيكا: فيليكس هو الموهبة البرتغالية الأفضل منذ ظهور رونالدو

نفى أيضاً فكرة رغبة ناديه في التخلي عن اللاعب الصيف القادم

أكد لويس فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، أن جواو فيليكس يعتبر الموهبة الأبرز في تاريخ بلاده منذ كريستيانو رونالدو.

فيليكس تألق بشكل ملفت للأنظار مع بنفيكا هذا الموسم، ليرتبط بالانتقال للعديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

صاحب الـ19 عاماً يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء المهاجم الصريح أو على الأطراف.

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فييرا قال عنه في تصريحات صحفية:"من المؤكد أن فيليكس هو الموهبة البرتغالية الأفضل منذ كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"يتمتع بقدرات فنية رائعة جداً، سريع ويتميز بالذكاء، كما أنه شخصية جيدة يفخر بها الجميع".

فيليكس لديه شرطاً جزائياً في عقده مع بنفيكا بـ120 مليون يورو، ومع ذلك نفى رئيس بنفيكا فكرة رحيله.

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وتابع:"يجب عليكم سؤال يوفنتوس وريال مدريد أولاً، ولكن في هذه اللحظة نحن لا نخطط لبيع فيليكس ونريد زيادة البند الجزائي بعقده".

يذكر أن فيليكس نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 في 18 مباراة لعبها مع بنفيكا هذا الموسم.