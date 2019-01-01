رئيس بنفيكا: جواو فيليكس ونجوم الفريق ليسوا للبيع

طلب كبير على لاعبي الفريق البرتغالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى لويس فييرا، رئيس بنفيكا، عزم ناديه التفريط في أي من نجومه في الصيف المقبل، وعلى رأسهم الشاب جواو فيليكس في ظل اهتمام عديد الأندية بخدماته.

وتحدثت التقارير عن مفاوضات مع يوفنتوس واهتمام من قبل مانشستر سيتي لضم فيليكس الذي تقدر قيمته من قبل ناديه بمائة وعشرين مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي بعقده.

وقال فييرا مع "كوريري": "بنفيكا سيفعل كل شيء من أجل الحفاظ على جواهره، لا نريد التفريط في نجوم الفريق".

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لقد فاز بالآتي:



🏆🏆🏆🏆 دوري الأبطال

🏆🏆🏆🏆 كأس العالم للأندية

🏆🏆🏆 السوبر الأوروبي

🏆🏆 الدوري الإسباني

🏆🏆 السوبر الإسباني

🏆 1 كأس ملك إسبانيا

🏆 1 كأس العالم



😳 pic.twitter.com/6iFhaPSXXT — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

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وأكمل: "أريد طمأنة الجماهير، لن يرحل أحد الصيف المقبل، لا نريد إسعاد أي أحد على حساب جماهيرنا".

وتحدثت نفس الصحيفة عن سعي النادي البرتغالي لتجديد عقد فيليكس في الأيام المقبلة، ورفع قيمة الشرطة الجزائي إلى 200 مليون يورو.

فيليكس ليس الوحيد الذي يجذب الانتباه في تشكيلة النسور، ولكن أيضاً فلورنتينو لويس، متوسط الميدان، الذي ارتبط اسمه بمانشستر سيتي، بالإضافة للظهير المتألق أليكس جريمالدو.

ويتصدر بنفيكا حالياً جدول الدوري البرتغالي مناصفة مع بورتو برصيد 75 نقطة لكلاً منهما بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة.