رئيس بروسيا دورتموند ينتقد تصرفات ريبيري

تعرف على رأس فاتسكه في تصريحات ريبيري الأخيرة على تويتر





انتقد هانز خواكيم فاتسكه، المدير التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند، تعليقات فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ، ورده على الانتقادات في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر".

ريبيري شنّ هجومًا شرسًا على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة والتي استخدم فيها عبارات نابية.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بالطبع كل إنسان حر فيما يأكل ولا يجب أن يتم انتقاده باستمرار".

وتابع: "لا أجد أزمة في أن يرد ريبيري على المنتقدين ويرفض ما يقومون به ولكن عليه أن يكون حريصًا في استخدام ألفاظة ويظهر الاحترام".

لقد كان عامًا من المجد يا صلاح 💫

الملك المصري حصد العديد من الجوائز، والتحدي أصبح أصعب الآن، عليه أن يقدم أكثر من ذلك 👌 pic.twitter.com/e7Bk2nh329 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

وكان بايرن ميونخ قرر معاقبة اللاعب بعد تغريداته والتي وصل فيها لإهانة المنتقدين بصورة مباشرة.

واختتم: "في الأخير أي لاعب يحقق النجاح يكون بفضل الجمهور والمتابعين ولذلك عندما يحدث أي خلاف يكون أن يكون باحترام".

ريبيري تعرض لإصابة جديدة في المعسكر التدريبي للفريق بالدوحة.