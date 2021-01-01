رئيس برشلونة يرد على تهديدات لابورتا بخصوص جارسيا

صفقة تثير المتاعب

أرسل رئيس برشلونة المؤقت كارليس توسكيتس جواباً للرد على تهديدات المرشح الرئاسي جوان لابورتا بخصوص التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي إريك جارسيا في انتقالات يناير.

آخر التقارير أشارت إلى وجود رغبة من قبل النادي الكتالوني لضم جارسيا في يناير وليس يونيو عندما ينتهي عقده رسمياً مع سيتي.

وقال توسكيتس عبر "راديو كتالونيا": "أترجاك أن تمتنع عن تهديد مجلس الإدارة الحالي بسبب اختلاف في القرارات".

وواصل: "إذا لم نوقع مع اللاعب، فذلك لن يكون بسبب لهجتك التهديدية ولكن بسبب المنطق ومصلحة الفريق وعلى أسس كروي".

وأضاف: "بالتفكير على أساس كروي، نرى أن الأفضل للفريق هو التعاقد مع اللاعب".

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لابورتا كان قد حذر الإدارة الحالية من ضم جارسيا في الشتاء في ظل الوضعية الاقتصادية المعقدة للفريق بالوقت الراهن.

جارسيا، 20 عاماً، هو من خريجي شباب برشلونة في الأساس ولكن انتقل في 2017 إلى صفوف مانشستر سيتي.