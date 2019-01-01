رئيس برشلونة يرد على شائعات رحيل كوتينيو

بارتوميو يحسم الجدل حول مستقبل النجم البرازيلي في برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

حسم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مستقبل لاعبه البرازيلي صاحب ال26 عامًا فيليب كوتينيو، وذلك ردًا على شائعات الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وكان البلوجرانا قد تعاقد مع فيليب كوتينيو في شتاء العام الماضي قادمًا من نادي ليفربول في صفقة تكلفت ما يزيد عن الـ 150 مليون يورو من خزائن برشلونة.

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وفي تصريحات لبارتوميو عبر قناة "TVE" الإسبانية قال:"كوتينيو لاعب مميز ويملك ثقة المدرب الحالي، علينا أن نصبر لبعض الوقت".

كما أضاف رئيس النادي الكتالوني:" كوتينيو لاعبنا في الوقت الحالي ويملك عقدًا طويل الأمد في برشلونة، ولن يرحل بسهولة إلا إذا تم دفع شرطه الجزائي وهو 400 مليون يورو".

وكان بارتوميو قد أفصح عن عدم نية برشلونة في استرجاع نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى الفريق مرة أخرى مشيرًا إلى أن برشلونة يملك ديمبليه وهو أفضل من البرازيلي.

وعن ديمبلي قال بارتوميو:" ديمبلي لاعب رائع وهو صغير في السن ويتطور بشكل مميز في برشلونة، يملك مستقبلًا مبهرًا ويتمتع باحترافية عالية، أعتقد أنه سيبقى معنا لفترة طويلة".

يذكر أن ديمبلي يخوض موسمه الثاني في قلعة كامب نو قادمًا من بوروسيا دورتموند.