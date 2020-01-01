رئيس برشلونة يتدخل لإنهاء خلاف ميسي وأبيدال

الرئيس يجتمع مع المدير الرياضي لحل الأزمة

أفادت مصادر مقربة من أسوار برشلونة، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، تدخل بشكل سريع لاحتواء التوتر الأخير بين المدير الرياضي إريك أبيدال والأسطورة ليونيل ميسي.

وأطلق المسؤول الفرنسي العنان لنفسه في تصريحاته أمس الثلاثاء، وصلت لحد توريط اللاعبين في قرار طرد المدرب السابق فالفيردي.

وعلى الفور، تكفل قائد الفريق ميسي بالرد على أبيدال، مسجلاً اعتراضه على ما قاله المسؤول، لتفادي خلق أجواء قذرة داخل الفريق.

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من جانبها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن رئيس النادي عاد من بروكسيل، حيث كان يمثل النادي في منتدة فوتور الترويجي، وذلك لإنهاء الأزمة المشتعلة بين ليو والمدير الرياضي.

وقالت الصحيفة إن بارتوميو تحدث مع ميسي أمس الثلاثاء، ونفس الأمر فعله مع أبيدال، وذلك قبل وصوله مقر النادي، للاجتماع مع الأخير.

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ونوه المصدر إلى احتمال حدوث أي شيء عقب انتهاء الاجتماع، رغم استبعاد خيار طرد الرجل الفرنسي أو إجباره على تقديم الاستقالة في اجتماع الصباح الطارئ.

وجاء بارتوميو من العاصمة البلجيكية قبل موعد العودة بـ24 ساعة، لتصفية الأجواء بين المدير والقائد، وأيضًا ليقود بعثة الفريق المتجهة إلى الباسك، لمواجهة بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر لها مساء الخميس على ملعب "سان ماميس".