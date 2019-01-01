رئيس برشلونة يُبرز أهمية المشاركة في كأس راكوتن

هكذا تحدث رئيس الكتلان قبل الاصطدام بتشيلسي

أعرب رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، عن سعادته الغامرة، بوجوده في اليابان للمرة الأولى، على هامش مشاركة الفريق في كأس راكوتن الودية، التي سيشارك فيها كذلك تشيلسي وممثل البلد المنظم فيسل كوبي.

ووجه بارتوميو الشكر لعملاق الأجهزة الإلكترونية بشكل خاص ودولة اليابان عمومًا، على حفاوة الاستقبال، لافتًا إلى أهمية زيارة اليابان، التي ستشهد الظهور الأول للثنائي الجديد أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج بألوان الكتلان.

وقال الرئيس الكاتلوني أثناء وجوده في فندق إنتر كونتيننتال في العاصمة اليابانية طوكيو، احتفالاً بوصول برشلونة "جئنا بكل اللاعبين، تعرفون معنا أهم اللاعبين، وستكون فرصة عظيمة للاعبين مثل فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان، سيلعبان بقميص برشلونة للمرة الأولى".

🔵 الهلال أسرع المعترضين على جدول الدوري السعودي



🔗 https://t.co/UEVFI6l5Ty pic.twitter.com/ndCvVBtJaV — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وسيخوض برشلونة مباراته الأولى في المباراة الودية، التي تحمل اسم الراعي الرئيس للكتلان، ضد تشيلسي بقيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد بعد غد الثلاثاء، وسيعقبها لقاء أصدقاء أندريس إنييستا يوم السبت المقبل.