رئيس برشلونة: نيمار يريد العودة، وهذا سر صفقة جريزمان

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كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تَعمد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، سكب المزيد من البنزين على كرة اللهب المشتعلة حول مستقبل لاعبه السابق نيمار جونيور، بعد تزايد الأنباء عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وانقلبت أوضاع أغلى لاعب في التاريخ من النقيض إلى النقيض في "حديقة الأمراء"، من نجم مُدلل يحظى بمعاملة خاصة من قبل الجميع من الصغير إلى الكبير داخل النادي، للاعب مُهدد بالطرد، بعد تفاقم أزماته خارج المستطيل الأخضر، والتي وصلت لحد تورطه في تهمة اغتصاب.

وفي مؤتمر تقديم الهولندي الشاب فرينكي دي يونج، سُئل بارتوميو "هل سيعود نيمار؟ نعرف أنه يريد العودة، لكن في نفس الوقت نعرف أيضًا أن ناديه لا يفكر في بيعه. هل ديمبلي أفضل من نيمار؟ بالنسبة لي. أرى ديمبلي لاعبًا مختلفًا، ونريده معنا لأطول فترة".

ومُجددًا سُئل "هل ترغب في عودة نيمار؟ لا أحب التحدث عن لاعبي الأندية الأخرى"، لكن في المقابل، كشف عن اقتراب إتمام صفقة أنطوان جريزمان المنتظرة، مؤكدًا بدء اجتماعات الإدارة مع ميجيل أنخيل مارين، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في الأيام وربما الساعات القليلة القادمة، معتبرًا ذلك بحسب تعبيره "السر الذي تم الكشف عنه".

وبخصوص صفقة مدافع أياكس ماتياس دي ليخت المحتمل انتقاله إما ليوفنتوس أم برشلونة، قال رئيس البرسا "قلت أكثر من مرة أنني أعرف أين سيستقر دي ليخت، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، عليهم أن يُعلنوا أولاً".