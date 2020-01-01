رئيس برشلونة: لم أقل أنني كنت سأبيع ميسي ولكن رحيله كان سيفيد النادي

رئيس برشلونة المؤقت يوضح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن ميسي

قال كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لنادي برشلونة إنه لم يقل إنه كان سيبيع ليونيل ميسي خلال الصيف الماضي حيث تم فهم تصريحاته بشكل خاطئ.

وكان ميسي قد اقترب من الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضي قبل أن يقرر البقاء مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وحول ذلك، وضح توسكيتس تصريحاته حول رغبته في رحيل ميسي، حيث قال إنه لم يقصد أنه كان سيبيع ميسي في الميركاتو الصيفي الماضي كما فهم البعض.

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وأضاف في تصريحات لراديو كتالونيا: "لم أقل إنني كنت سأقوم ببيع ميسي ولكنني فقط أقصد أن رحيله عن الفريق كان سيفيد النادي من الناحية الاقتصادية"

وتابع: "لقد وصل هذا الكلام لكومان بشكل خاطئ وسأشرح له ذلك، إذا كان ذلك ضروريًا، فسأشرح لكومان أنهم ترجموا ما قلته بشكل سيء وبعيد عما قصدته"

وأردف: "ما قصدته فقط هو أن رحيل ميسي كان سينعش خزينة برشلونة بعض الشيء، كان من الممكن أن يساعد في إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي الناجم عن فيروس كورونا وتوابعه"

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يذكر أن ميسي البالغ من العمر 33 سنة، نجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 4 في 12 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.