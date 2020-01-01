الدوري الإسباني

رئيس برشلونة: لم أقل أنني كنت سأبيع ميسي ولكن رحيله كان سيفيد النادي

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Lionel Messi Barcelona 2020-21
Getty
رئيس برشلونة المؤقت يوضح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن ميسي

قال كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لنادي برشلونة إنه لم يقل إنه كان سيبيع ليونيل ميسي خلال الصيف الماضي حيث تم فهم تصريحاته بشكل خاطئ. 

وكان ميسي قد اقترب من الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضي قبل أن يقرر البقاء مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري. 

وحول ذلك، وضح توسكيتس تصريحاته حول رغبته في رحيل ميسي، حيث قال إنه لم يقصد أنه كان سيبيع ميسي في الميركاتو الصيفي الماضي كما فهم البعض. 

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    وأضاف في تصريحات لراديو كتالونيا: "لم أقل إنني كنت سأقوم ببيع ميسي ولكنني فقط أقصد أن رحيله عن الفريق كان سيفيد النادي من الناحية الاقتصادية" 

    وتابع: "لقد وصل هذا الكلام لكومان بشكل خاطئ وسأشرح له ذلك، إذا كان ذلك ضروريًا، فسأشرح لكومان أنهم ترجموا ما قلته بشكل سيء وبعيد عما قصدته" 

    وأردف: "ما قصدته فقط هو أن رحيل ميسي كان سينعش خزينة برشلونة بعض الشيء، كان من الممكن أن يساعد في إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي الناجم عن فيروس كورونا وتوابعه" 

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    يذكر أن ميسي البالغ من العمر 33 سنة، نجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 4 في 12 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.

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