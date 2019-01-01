رئيس برشلونة: ديمبلي أفضل من نيمار!

بارتوميو يؤكد أن ديمبلي لديه احترافية وموهبة أفضل من نجم برشلونة السابق نيمار

فيسبوك تويتر محمد عماد

تحدث خوسيه ماريا بارتوميو لقناة "TVE" الكتالونية قبل مواجهة فريقه الهامة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتطرق بارتوميو لكثير من الأمور داخل جدران النادي الكتالوني ولعل أبرزها اللاعب نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان منذ موسمين بمبلغ 222 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في التاريخ.

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وقال رئيس برشلونة الحالي:" هناك مشروع قوي نقوم به في برشلونة، والاعتماد سيكون في المستقبل على كل من عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو لا نية للتخلي عن أي منهما في الوقت الحالي".

وأضاف:" ديمبلي حاليًا أفضل من نيمار، لديه مهارة وموهبة رائعة، لقد بدأ في التكيف مع أجواء الفريق والتفاهم مع زملاءه، وهو أمر جيد بالنسبة لنا، هو لاعب محترف وينفذ ما يُطلب منه".

يذكر أن ديمبلي الذي يخوض موسمه الثاني مع برشلونة، لعب في مختلف البطولات 59 مباراة سجل فيها 18 هدفًا حتى الآن، بينما لعب في نفس الفترة نيمار مع باريس سان جيرمان 53 مباراة سجل 48 هدفًا.