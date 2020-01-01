رئيس برشلونة: أريد التعجيل بالانتخابات ويمكن لتقنية الفيديو أن تتحسن

كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لنادي برشلونة يكشف عن موعد انتخابات إدارة النادي وموقف الفريق في سوق الانتقالات.

كشف كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لنادي برشلونة عن موعد الانتخابات الخاصة بالفريق الكتالوني والتي ستجرى مبكرًا عن موعدها.

جاء هذا في تصريحات صحفية له، وأكد خلالها أن الانتخابات لن تكون قبل فترة الأعياد لعدة عقبات في الوقت الحالي.

وقال توسكيتس: "لا يمكن أن يتم الدعوة للانتخابات قبل فترة الأعياد، لكننا نريد القيام بها بأسرع وقت ممكن وسأتحدث مع المرشحين".

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وأضاف: "لم نجتمع مع حكومة كتالونيا بعد لكن من المؤكد أن التصويت في نوفمبر وديسمبر سيواجه الكثير من الصعوبات".

وأردف: "سنحاول أن نقوم بكل شيء ممكن حتى يتم تنظيم الانتخابات، والتصويت الإلكتروني مرفوض حاليًا لذلك نفكر في فتح إمكانية التصويت بالبريد لتسهيل كل شيء".

وأكمل عن فترة الانتقالات: "لدخول سوق الانتقالات يجب أن يكون هناك الأموال الكافية من أجل ذلك، وهذا لن يحدث إلا لو رحل بعض اللاعبين، كما سيستطيع المجلس القادم إلغاء أي صفقة قمنا بها".

وأكمل عن تقنية الفيديو: "لدينا اقتناعًا تامًا أنها من الممكن أن تتحسن لو تم توحيد المعايير، نخطط للحديث مع الاتحاد الإسباني".

جدير بالذكر أن توسكيتس يتولى رئاسة برشلونة بشكل مؤقت بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه كاملًا بسبب عملية سحب الثقة منهم.