رئيس بايرن ميونخ يُحرج جوارديولا بمفاوضات ساني

رومينيجيه يرد على تصريحات المدرب الإسباني حول نجم مانشستر سيتي الشاب

يبدو أن المفاوضات تسير على خطى ثابتة بين إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني واللاعب ليوري ساني نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذلك حيث كانت الكثير من التقارير قد تحدثت عن رغبة النادي البافاري في التعاقد مع نجم المانشافت الشاب خاصة بعد رحيل كل من فرانك ريبيري وآرين روبن عن صفوف الفريق هذا الصيف.

ومن جانب رئيس نادي بايرن ميونخ رومينيجيه فقد صرح قائلًا: "لا يوجد ما أتحدث عنه حول ذلك بالوقت الحالي، ولكن سنقوم بالكشف عن الأمور عندما يتواجد أخبار جديدة يتم إعلانها حول الأمر".

وكان ذلك بعد تصريحات المدرب الإسباني بيب جوارديولا والذي أكد أنه لا توجد مفاوضات على الإطلاق بين الناديين.

حزينًا في باريس 😔

سعيدًا في ( برشلونة أو يوفنتوس ) 😀



أين سيلعب نيمار؟🤔 pic.twitter.com/qyV5Se9TbR — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

جاء الرد من رومينيجيه قائلًا: "لا أعلم إذا ما كان بيب يعلم كل ما يحدث داخل ناديه أم لا، علينا فقط الانتظار وسنرى ما سيحدث لاحقًا".

يذكر أن الفيلسوف الإسباني قد رحل عن تدريب بايرن ميونخ منذ ثلاثة مواسم ونجح في قيادة مان سيتي للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي.