رئيس بايرن ميونخ يحبط معنويات سولي

بعد إصابة الدولي الألماني بقطع في الرباط الصليبي

بعث رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس رسالة محبطة للمدافع الشاب نيكلاس سولي، مفادها باختصار، أنه ينبغي على لاعب هوفنهايم السابق نسيان فكرة الدفاع عن المنتخب الألماني في اليورو.

وتعرض المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش لضربة موجعة، بتعرض الدولي الألماني لإصابة سيئة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في موقعة أوجسبورج، على إثرها سيضطر للخضوع لعملية جراحية ستعيقه عن الملاعب لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن نصف عام.

وقبل سفر البايرن إلى اليونان لمواجهة أوليمبياكوس في الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا، سُئل رئيس النادي عن إصابة سولي، فأجاب للصحفيين "عليه نسيان اللعب في بطولة الأمم الأوروبية، فقط عليه التركيز على العودة في الموسم الجديد".

درس في الإنهاء من ليو ميسي! 🚀🚀pic.twitter.com/MhFqxvJzRM — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

في الوقت ذاته، استبعد رئيس النادي فكرة التعاقد مع بديل لصاحب الـ24 عامًا في الميركاتو الشتوي المنتظر، من باب أن كوفاتش لديه وفرة في مركز سولي.

ومنذ انتقال سولي إلى البايرن عام 2017، شارك مع الفريق في 96 مباراة في كل البطولات، وسجل كذلك أربعة أهداف من مشاركته في 66 مباراة على مستوى البوندسليجا.