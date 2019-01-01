رئيس بايرن ميونخ يراهن على فوز لايبزج بالبوندسليجا

لايبزج ووجه جديد في الموسم القادم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح دييتريتش ماتيسيتش، رئيس لايبزج، أنه اتفق على رهان مع نظيره في بايرن ميونخ أولي هونيس حول هوية بطل البوندسليجا في السنوات القادمة.

واحتكر بايرن لقب الدوري الألماني في الأعوام السبعة الأخيرة رغم محاولات بوروسيا دورتموند لكسر هيمنته دون فائدة.

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وكشف ماتيسيتش أنه تراهن في مارس الماضي مع هونيس على أن لايبزج سيحقق لقب البوندسليجا في أحد المواسم الثلاثة المقبلة.

وسيتولى تدريب لايبزج الموسم المقبل المدرب الواعد يوليان ناجلسمان، ويعود رالف راجنيك لمنصبه مديراً للكرة في النادي.

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وحقق لايبزج طفرة كبيرة منذ صعوده للبوندسليجا في السنوات الأخيرة وأصبح دائم التواجد وسط فرق القمة والتأهل للمسابقات الأوروبية.

وضمن لايبزج وجوده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد حلوله ثالثاً في ترتيب البوندسليجا.