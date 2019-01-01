رئيس بايرن ميونخ: البترول يساعد جوارديولا على شراء اللاعبين في مانشستر

تفاصيل غريبة ومثيرة حول الصفقات في بطل إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، عن تفاصيل مثيرة حول كيفية قيام مانشستر سيتي بصفقاته في سوق الانتقالات، وذلك بناء على ما أخبره مدربه بيب جوارديولا.

وتم فتح تحقيق مؤخراً مع سيتي بخصوص مصروفاته في سوق الانتقالات ومدى تماشيها مع قواعد اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وقال هونيس بمؤتمر ميونخ الاقتصادي: "صديقي بيب أخبرني عن كيفية إدارة الأمور في مانشستر سيتي عندما يريد التوقيع مع لاعب سعره يتخطى 100 مليون يورو".

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وأتبع: "يقوم بتجميع مجموعة فيديوهات للاعب ويذهب للشيخ مالك النادي، وقتها يقام احتفال خاص للترحيب به ويعرض الفيديو ويتحصل على الأموال".

واختتم: "في الأيام التالية يقوم الشيخ برفع أسعار البترول لتعويض المبلغ المدفوع للحصول على خدمات اللاعب".

ويرتبط جوارديولا بعلاقة صداقة مع مديري ورئيس بايرن ميونخ منذ الفترة التي تولى بها تدريب الفريق بحسب تصريحات الطرفين.