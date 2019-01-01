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رئيس باتشوكا: الانتقال لمانشستر يونايتد حلم لوزانو

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Getty Images
خيسوس مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي يؤكد أن حلم لاعبه السابق هيرفينج لوزانو هو ارتداء قميص مانشستر يونايتد في المستقبل القريب.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد خيسوس مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي أن لاعبه السابق هيرفينج لوزانو جناح فريق بي اس في آيندهوفين الهولندي الحالي يحلم باللعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارتينيز لصالح شبكة "espn" وأكد خلالها أن لوزانو يتم متابعته من قبل يونايتد من فترة بعيدة للغاية.

وقال مارتينيز: "ما أستطيع أن أقوله وأنا متأكد منه بشكل كامل أن هيرفينج لوزانو يتم متابعته من قبل مانشستر يونايتد منذ أن كان في الـ 16 من عمره".

وأضاف: "لديهم السجل الكامل الخاص به، لديهم كل شيء عنه من مقاطع فيديو وأهداف وتصرفات، فهم نادي لديه أفضل الكشافة في العالم، الانتقال لهم حلمًا بالنسبة له".

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وأكمل: "بالنسبة لي أحلم أن أرى لوزانو في صفوف مانشستر يونايتد في وقت قريب وهيكتور هيريرا مع أتلتيكو مدريد، ذلك هو حلمي وحلمهما".

جدير بالذكر أن لوزانو يقدم مستويات مميزة للغاية مع فريق بي اس في آيندهوفين ولفت الأنظار مع المنتخب المكسيكي في كأس العالم بعد التسبب في إقصاء ألمانيا.

 

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