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رئيس الوداد المغربي يكشف حقيقة رغبته في ضم مهاجم المقاولون

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أحمد علي والمقاولون العرب
سعيد الناصيري أعلن عن عدم رغبة ناديه في ضم أحمد علي مهاجم المقاولون

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، على أنه مندهش من الأنباء التي انتشرت حول رغبة ناديه في التعاقد مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب المصري.

وكانت أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضية، حل رغبة نادي الوداد البيضاوي للتعاقد مع أحمد علي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الناصيري قال خلال تصريحات لموقع "كووورة": "تعودت على ذكر اسمي فيما يخص انتقالات بعض اللاعبين في كل فترة انتقالات، وهذا لأهداف تهم أصحابها.

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رئيس الوداد تابع: "لن نتأخر في التصريح برغبة الوداد في ضم أي لاعب، ولكن الأمر متوقف فقط على أن تكون الأمور جدية".

سعيد الناصيري أردف: "نحترم أحمد علي وناديه، ونحن نملك فكرة عنه، ولكننا لم نتحرك من أجل ضمه أو التفاوض مع المقاولون".

واختتم رئيس نادي الوداد تصريحاته قائلًا: "نمتلك مجموعة محترمة من اللاعبين، الذين نثق في قدراتهم، والمدرب هو مسؤول عن الجوانب الفنية واختيارات اللاعبين".

أحمد علي يقدم مستوى رائع مع المقاولون العرب هذا الموسم، حيث انضم لصفوف المنتخب المصري في المعسكر الأخير، ومنعته الإصابة من المشاركة في مباراة تونس.

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