رئيس الهلال يهاجم سامي الجابر: يأتي للاستعراض وليس لدعم الفريق

الهلال يسقط أمام النجم الساحلي في نهائي البطولة العربية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هاجم محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، عن سامي الجابر الرئيس السابق، بسبب حضوره مباراة الزعيم أمام النجم الساحلي في نهائي كأس زايد.

وحقق النجم الساحلي البطولة على حساب الهلال السعودي، بعد أن فاز بالنهائي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل بالمباراة التي أٌقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" بإمارة العين الإمارتية.

وقال بن فيصل في تصريحات عقب اللقاء: "سامي الجابر لم يحضر المباراة لدعم الهلال طوال الموسم، ويحضر مع مدربه السابق (جورجي جيسوس) للاستعراض في المدرجات".

وأضاف: "ماميتش تولى الفريق منذ 3 أسابيع صعب الحكم عليه، له سلبياته وإيجابياته، ولكن من الظلم مطالبته بتكتيك عال في ظل ضغط المباريات في الفترة الأخيرة".

وكان بن فيصل هاجم الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد هزيمة الهلال في نهائي البطولة العربية، بسبب ضغط المباريات للزعيم في الفترة الأخيرة.

إقرأ أيضًا - عين على الحكم - هل هدف النجم الساحلي الثاني في الهلال صحيح؟

وكان جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال رحل عن تدريب الفريق ليحل محله زوران ماميتش، حيث يتصدر الزعيم ترتيب الدوري السعودي.