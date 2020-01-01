رئيس الهلال يكشف موقفه من تجديد عقد عبد الله المعيوف

فهد بن نافل يتحدث عن بعض الأمور التي تتعلق بنادي الهلال السعودي

أكد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على أنه يتوقع النجاح الباهر لدورة الألعاب السعودية، مؤكدًا على أنها مهمة قبل انطلاقة أولمبياد طوكيو 2020.

رئيس الهلال قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "هناك 13 لعبة في نادي الهلال، وحققنا الكثير من البطولات المتعددة، وهناك اهتمام كبير من جانب هيئة الرياضة السعودية".

فهد بن نافل تابع: "نحن نعمل لإسعاد جماهير الهلال ومتابعينا، وستستمر تلك الإنجازات، وسنصل إلى المستوى الذي يليق بالجماهير".

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وتحدث رئيس الهلال عن تجديد المعيوف، حيث قال: "عبد الله المعيوف من أبناء نادي الهلال وسنختار الوقت المناسب للتجديد معه".

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وعن فرص حصول فريقه على لقب الدوري السعودي، قال فهد بن نافل: "سنستمر العمل بجهد وتفاني من أجل الاستمرار في صدارة الدوري وتحقيق البطولة".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.