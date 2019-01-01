رئيس الهلال يرفع الضغط عن اللاعبين ويؤكد: قادرون على استعادة الثقة

محمد بن فيصل يؤكد أن المنافسة لا تزال في الملعب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اجتمع محمد بن فيصل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مران أمس السبت، للحديث حول الهزيمة أمام النصر في الديربي.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد، أول أمس الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ونقلت صحيفة "الرياضية" ما دار في الاجتماع، حيث قال بن فيصل للاعبين: "أنا أتحمل مسؤولية الهزيمة، وأنتم مطلوب منكم التركيز في المباريات المقبلة، حتى الآن لم نخسر أي شيء وحظوظنا قوية في المنافسة على اللقب، وأنتم قادرون على استعادة ثقة جماهيركم بكم".

وأضاف: "تكاتفوا جميعًا مع الجهاز الفني حتى تتغلبوا على الصعاب التي تواجهكم وفي مقدمتها ضغط المباريات وتداخل المنافسات".

يذكر أن الهزيمة أضاعت الصدارة من الهلال، حيث هبط للمركز الثاني بـ57 نقطة، بينما تصدر النصر بـ58 نقطة.