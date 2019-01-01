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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رئيس الهلال يرد على أنباء رحيل جيسوس

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أنباء عن أن ماميتش هو خليفة البرتغالي في الزعيم

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أوضح محمد بن فيصل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، حقيقة ما تردد عن رحيل البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للفريق، عقب مواجهة الفيحاء.

الزعيم يستعد لملاقاة الفيحاء غدًا الأحد، ضمن الجولة الـ17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتردد أنباء عن تعاقد مجلس الهلال مع زوران ماميتش؛ المدير الفني للعين الإماراتي، تمهيدًا لرحيل البرتغالي عقب ملاقاة الفيحاء. (طالع التفاصيل)

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بن فيصل كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا غرابة .. هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة! الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس".

وأضاف: "نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله ومواصلة الصدارة".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

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