رئيس الهلال يُدافع عن تصريحاته ويُطالب الأندية بالقتال أمام النصر

محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، كشف عن سر تصريحه المثير للجدل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق الهلال فوزاً في غاية الصعوبة على الحزم الذى تقدم بهدفين في الشوط الاول لكن استطاع الهلال العودة للقاء عن طريق هدفين جوميس و هدف سوريانو في الدقيقة 90 ليفوز الهلال 3-2.

محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، كشف عن سر تصريحه المثير للجدل، والذي تسبب في انقلاب جمهور الزعيم عليه، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي قال فيها إن المهم في الموسم الحالي، هو الإثارة في الدوري، أكثر من تتويج الزعيم باللقب.

وأوضح رئيس الزعيم أنه كان يقصد إلى اتخاذ اتحاد الكرة، قرارات ضد الهلال، الذي كان يتصدر وقتها الدوري، من أجل عرقلة مسيرته، وتقريب المنافس منه، بهدف تحقيق الإثارة.

🏆 الدوري السعودي

الشباب 🆚 الأهلي

⌛️ 20:45 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب الملز

📺 KSA Sports



الأهلي يحاول الاقتراب من المربع الذهبي، والشباب للحفاظ على مركزه ثالثًا.. مواجهة قوية في الدوري اليوم! 👀 pic.twitter.com/IK6onT9qOw — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

وأشار رئيس الهلال، إلى أنه صمت كل هذه الفترة، عن توضيح السر الحقيقي وراء تصريحاته، ولم يرغب في أن يتحدث عن هذا الأمر، بعد ديربي الرياض، نظرًا للمستوى الفني السيء لفريقه.

وفي إطار أخر، تساءل رئيس الهلال بتصريح صحفي عن سبب استبعاد حارس الرائد الاساسي في مباراة النصر و الاعتماد على الحارس البديل، كما طلب من الأندية التي ستواجه النصر فيما تبقى من مباريات الدوري أن تلعب بكل قتال كما تواجه الهلال.

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وكان النصر قد حقق فوزاً عريضًا على الرائد بـ 5 أهداف مقابل لا شيء عن طريق هاتريك عبدالرازق حمدالله و هدف بيتروس و هدف مدافع الرائد محمد عطوة بالخطأ في مرماه.