رئيس الهلال : سُنشرف الكرة السعودية رغم الصعوبات

الاتحاد السعودي لا يتعامل معنا على أساس أننا نادٍ سعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال عن عدم رضاه على حالة التجاهل من قبل مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه ناديهم، وذلك عقب التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية.

رئيس الزعيم قال في تصريحات تلفزيونية : "مع الأسف الشديد يبدو أن الاتحاد السعودي لا يتعامل معنا على أساس أننا نادٍ سعودي ولم يهنئنا بالتأهيل وتشريف الكرة السعودية".

2009: الاتحاد خسر 2 - 1 ضد بوهانغ ❌

2012: الأهلي خسر 3-0 ضد أولسان ❌

2014: الهلال خسر 1-0 ضد ويسترن سيدني ❌

2017: الهلال خسر 2-1 ضد أوراوا ريدز ❌



خسرت الأندية السعودية آخر 4⃣ نهائيات خارجية، هل يكسر ⁦@Alhilal_FC⁩ العقدة اليوم؟ pic.twitter.com/Kvs5oT9LMe — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

الهال يواجه النجم الساحلي التونسي اليوم على ملعب هزاع بن زايد في نهائي كأس زايد للأندية العربية.

محمد بن فيصل أضاف في تصريحاته : "الهلال تعرض لضغط شديد من ناحية خوض المباريات وكان أمراً لا يصدق، فلا يمكن لأي فريق أن يلعب في أسبوعين سبع مباريات جميعها خروج مغلوب وخارج أرضنا".

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وأنهى رئيس الهلال تصريحاته : "رغم هذه الصعوبات سيبذل الهلال كل جهده لإسعاد جماهيره وتحقيق إنجاز للكرة السعودية".