رئيس الهلال : لهذا السبب أنزل الملعب والاتحاد القطب الأخر للكرة السعودية

السبب الحقيقي لتواجده في أرض الملعب عقب كل مباراة للفريق في أي مسابقة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف سمو الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال عن بعض الكواليس الخاصة به على الصعيد الشخصي في إدارة الزعيم.

وخلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب" أوضح بن فيصل السبب الحقيقي لتواجده في أرض الملعب عقب كل مباراة للفريق في أي مسابقة.

وقال رئيس الزعيم في هذا الأمر أن الأمر يعود إلى رغبته في التواجد مع اللاعبين ودعمهم بعد كل مباراة وكذلك الاحتفال معهم أمام الجماهير.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد أعلنت عن توقيع عقوبة على رئيس الهلال عقب نزوله إلى أرض الملعب عقب كل مباراة.

"جيسوس رفض التعاقد مع جوميز لاعب أتالانتا ثم ذهب إلى فهد المفرج بعدها بيومين ليخبره أنه يريد تواجد اللاعب وأنه نسي اسمه.. طلب التعاقد مع اللاعب ليوناردو دي سوزا لاعب الوحدة الإماراتي والأهلي السابق" - محمد بن فيصل🎙️ pic.twitter.com/Mk28QwGskw — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

وأكد بن فيصل أن الأمر ليس تحديًا فنحن لدينا مؤسسات رياضية كبيرة ولها احترامها، مشيرًا إلى أننا نحتج بطريقة معينة على هذا الأمر.

وحول الناديين الأكثر شهرة من وجهة نظره، أكد رئيس الزعيم أن الهلال والاتحاد هم الأقطاب الأساسية للكرة السعودية، لانهما يمتلكان الشخصية والجماهيرية الكبيرة.

يُذكر أن رئيس الهلال تربطه علاقة جيدة بلاعبي الفريق، حتى أنه قد أهدى هداف الفريق بافتيمبي جوميس شبلاً صغيرًا.