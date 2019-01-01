رئيس الهلال: لاعبو السعودية لديهم الخبرة والموهبة لتحقيق نجاحات في كأس آسيا

محمد بن فيصل واثق من تحقيق منتخب بلاده نتائج طيبة في البطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب محمد بن فيصل؛ رئيس الهلال السعودي، عن ثقته في قدرة لاعب المنتخب على تحقيق نجاحات في كأس آسيا 2019، مستندًا إلى مشاركات الأخضر السابقة في البطولة القارية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الآسيوي في الخامس من الشهر الجاري، بدولة الإمارات، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

كأس آسيا 2019 | تعرف على القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة

بن فيصل قال، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمنتخب السعودي: "صقورنا الخضر قادرون على تمثيل المملكة ورفع رايتها في كل المحافل الرياضية بتقديم مستويات مميزة مقرونة بالنتائج، لاسيما أنهم نجوم متسلحون بالخبرة والموهبة، لذلك أنا واثق من قدرة المنتخب على تحقيق نجاحات كبيرة تعكس مدى الدعم الذي تحظى به كرة القدم تحديدًا من قبل القيادة الرشيدة".

وأضاف: "نملك تاريخ عريق في كأس آسيا سواء من خلال تحقيق اللقب ثلاث مرات أو المنافسة في مستويات متقدمة من البطولة، لذلك سندعم نجومنا ونحفزهم، لبذل أفضل المستويات ورفع راية المملكة عاليًا في كل البطولات".

يذكر أن الأخضر السعودي يستهل مشواره في كأس آسيا بملاقاة كوريا الشمالية في الثامن من الشهر الجاري ثم لبنان يوم 12 ثم قطر يوم 17 من الشهر نفسه.