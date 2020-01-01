رئيس الهلال: المنافسون يجرون تعاقدات للوصول للزعيم

فهد بن نافل يتحدث عن تعاقدات ناديه بعد التتويج بالدوري.

أكد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على أن ناديه سيدخل سوق الانتقالات بتركيز كامل، وهو يبحث على ما يحتاجه الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

رئيس الهلال قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "الهلال بطل آسيا والدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب منافس له، ونمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وسنقوم بإضافة ما يحتاجه الفريق فقط".

فهد بن نافل تحدث عن تعاقدات منافسي الهلال، حيث قال: "المنافسون يعملون من أجل الوصول ما وصل إليه الهلال، وفريقنا في القمة، وهناك حرص داخل النادي لبقاء الفريق بالقمة".

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وتحول فهد بن نافل للحديث عن دوري أبطال آسيا، حيث قال: "سندخل البطولة ونحن أبطالها في آخر نسخة، وسنعمل من أجل تكرار الإنجاز الذي حدث، كأقل ما يقدم لوطننا الغالي".

واختتم رئيس الهلال تصريحاته موجهًا التهنئة لجماهير الهلال، متمنيًا أن تزول كل الظروف المحيطة حاليًا، وأن يعود الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى.

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الهلال احتفل بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد فوزه على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 30 "الأخيرة" ضمن منافسات البطولة.