رئيس الهلال: الفريق تغير للأفضل عن بداية الموسم

رئيس الهلال يرى أن زوران ماميتش غير شكّل فريقه للأفضل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تحدث محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، عن فوز فريقه على الأهلي، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وقال محمد بن فيصل خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة: "هذا شوط أول وباقي شوط ثاني، ونواجه فريقاً كبيراً مثل الأهلي، ونتمنى أن يستمتع الجمهور العربي بالمباراة".

رئيس الهلال تابع: "كل عناصر الهلال مؤثرة، جحفلي قدم مستوى جيد في مركز المحور وكان مؤثرًا، والفرق التي تريد المنافسة يجب أن تمتلك مجموعة جاهزة، وهو ما وفقنا به بالهلال".

محمد بن فيصل تابع: "الهلال يمتلك 30 لاعبًا، ونلعب كل مباراة مسؤولية كبيرة بحمل اسم نادي الهلال، وكل مباراة نعطيها حقها في التركيز وكل شيء في المباراة".

#الهلال لم يخسر أي مباراة في عام 2019.✅#الهلال لم يستقبل أي هدف في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.✅ pic.twitter.com/zCf1sYC53C — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 17, 2019

وواصل: "الموسم مضغوط، تأخرنا 25 يومًا في بداية الموسم، ولكن لدينا مجموعة كاملة وجميع المستويات متقاربة، واللاعب المحلي لا يوجد فارق كبير مع اللاعب الأجنبي".

وأردف: "المدرب زوران ماميتش يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، وكرة الهلال اليوم اختلفت عن بداية الموسم، والأداء ممتع وهناك ابتسامة بين اللاعبين، والجهاز الفني يقدم عمل مهم، وشهادتي في الجهاز الإداري مجروحة".

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رئيس نادي الهلال تحدث عن المنافسة بالدوري، حيث قال: "الأهم في الدوري السعودي هو الإثارة والمنافسة، واليوم رأينا حضور العائلات، والبيئة تغيرت بالملاعب وحضور الجماهير أصبح أفضل بشكل كبير".

وأنهى محمد بن فيصل حديثه بتوجيه وعدًا لجماهير الهلال، حيث قال: "نعد الجماهير بتقديم كل ما في وسعنا لإرضائهم".