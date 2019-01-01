رئيس الهلال : اتفقنا مع كاريلو على التجديد وننتظر موقف بنفيكا

الهلال كان قد تعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف سمو الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن مستقبل اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب وسط الزعيم مع الفريق الموسم المقبل.

الهلال كان قد تعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 4 ملايين يورو.

رئيس الهلال قال في مقطع فيديو مصور : "اتفقنا مع كاريلو على الاستمرار رفقة الفريق، بعد المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب، بجانب رغبة الجماهير في بقائه".

العديد من التقارير تحدثت خلال الأيام الماضية عن وجود رغبة لدى نادي النصر في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت مصادر جول قد كشفت عن رغبة نادي الدحيل القطري في التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل مقابل 17 مليون يورو.

رئيس الزعيم قال في تصريحاته : "يبقى الاتفاق مع بنفيكا، حيث أن النادي البرتغالي يغالي بشكل كبير في شروطه المادية".

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وأكد بن فيصل في نهاية تصريحاته أن ناديه لن يدخر أي جهد للإبقاء على اللاعب البيروفي، منوهًا أنه سيكون أعلى لاعبي الفريق، من حيث القيمة المالية.