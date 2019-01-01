رئيس الهلال : اتفقنا مع كاريلو على التجديد وننتظر موقف بنفيكا
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشف سمو الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن مستقبل اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب وسط الزعيم مع الفريق الموسم المقبل.
الهلال كان قد تعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 4 ملايين يورو.
رئيس الهلال قال في مقطع فيديو مصور : "اتفقنا مع كاريلو على الاستمرار رفقة الفريق، بعد المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب، بجانب رغبة الجماهير في بقائه".
العديد من التقارير تحدثت خلال الأيام الماضية عن وجود رغبة لدى نادي النصر في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
🇵🇱 البولندي سيمون مارتشينياك حكمًا لمباراة #الهلال و #الأهلي مساء اليوم ✋ pic.twitter.com/r6pDqHYvne— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 12, 2019
وكانت مصادر جول قد كشفت عن رغبة نادي الدحيل القطري في التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل مقابل 17 مليون يورو.
رئيس الزعيم قال في تصريحاته : "يبقى الاتفاق مع بنفيكا، حيث أن النادي البرتغالي يغالي بشكل كبير في شروطه المادية".
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وأكد بن فيصل في نهاية تصريحاته أن ناديه لن يدخر أي جهد للإبقاء على اللاعب البيروفي، منوهًا أنه سيكون أعلى لاعبي الفريق، من حيث القيمة المالية.