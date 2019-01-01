رئيس النصر: واثق أن لاعبي السعودية سيحققون طموحنا بكأس آسيا

الأخضر حقق اللقب الآسيوي ثلاث مرات من قبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سعود آل سويلم؛ رئيس النصر السعودي، أن لاعبي المنتخب السعودي قادرون على قيادة الأخضر لتسيّد القارة الآسيوية مرة أخرى خلال كأس آسيا 2019.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الآسيوية في الخامس من الشهر الجاري، بدولة الإمارات، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

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آل سويلم قال، خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب السعودي: "أيام قليلة تفصل منتخبنا عن أولى خطواته بالكأس، هذه البطولة لا يمكن أن ننسى اللحظات التاريخية التي عشناها متسيدين لها، والآن ثقتنا بنجومنا كبيرة، لتحقيق آمال وتطلعات أبناء هذا الوطن العظيم وتمثيل وطننا الغالي خير تمثيل في المحافل القارية ومنها إلى العالمية".

السعودية كانت قد توج بطلة للقارة الآسيوية ثلاث مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و1996.

يذكر أن الأخضر السعودي يستهل مشواره في كأس آسيا بملاقاة كوريا الشمالية في الثامن من الشهر الجاري ثم لبنان يوم 12 ثم قطر يوم 17 من الشهر نفسه.