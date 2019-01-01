رئيس النصر: رفضنا الدخول في مزاد لضم أروابارينا

موقف مميز من مسؤولي النصر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف رئيس النصر الإماراتي عبد الرحمن أبو الشوارب أن ناديه رفض الدخول في مفاوضات مع رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي الحالي.

واشتهر أروابارينا في سنوات لعبه بمشواره الطويل في بلاده الأرجنتين مع بوكا جونيورز، ثم في محطة إسبانية بأوروبا مع فياريال.

وقال أبو الشوارب في تصريحات إعلامية: "عندما عُرض علينا أروابارينا سألت الوسيط إذا تم عرضه على نادي إماراتي آخر وقال نعم، على شباب الأهلي".

صلاح: لا أفضل اللعب في مركز رأس الحربة

جولة أخرى تبدأ اليوم هناك في 🇦🇪



الشارقة لمواصلة الانتصارات بقيادة العنبري، وقمة الجولة غدًا بين شباب الأهلي والعين! 🔥 pic.twitter.com/KG5Bb7337s — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

لاسارتي يجتمع مع طبيب الأهلي وعودة محمود وحيد للتدريبات

وأضاف: "أخبرت الوسيط بتراجعي عن التقدم بعرض بسبب عدم رغبتي في الدخول بمزاد مع شباب الأهلي، ويكون هناك رابح وخاسر لأننا في النهاية نريد خدمة الكرة الإماراتية".

وختم: "تواصلت مع شباب الأهلي وأخبرتهم برفضنا الدخول في مفاوضات مع المدرب".

ويملك أروابارينا مشواراً تدريبياً حافلاً منذ اعتزاله اللعب في 2008، إذ درب بوكا، ناسيونال الأوروجوياني، تيجرس المكسيكي، الريان القطري، والوصل الإماراتي، قبل توليه شباب الأهلي.