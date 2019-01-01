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دوري الخليج العربي

رئيس النصر: رفضنا الدخول في مزاد لضم أروابارينا

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Al Wasl SC
موقف مميز من مسؤولي النصر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف رئيس النصر الإماراتي عبد الرحمن أبو الشوارب أن ناديه رفض الدخول في مفاوضات مع رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي الحالي.

واشتهر أروابارينا في سنوات لعبه بمشواره الطويل في بلاده الأرجنتين مع بوكا جونيورز، ثم في محطة إسبانية بأوروبا مع فياريال.

وقال أبو الشوارب في تصريحات إعلامية: "عندما عُرض علينا أروابارينا سألت الوسيط إذا تم عرضه على نادي إماراتي آخر وقال نعم، على شباب الأهلي".

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وأضاف: "أخبرت الوسيط بتراجعي عن التقدم بعرض بسبب عدم رغبتي في الدخول بمزاد مع شباب الأهلي، ويكون هناك رابح وخاسر لأننا في النهاية نريد خدمة الكرة الإماراتية".

وختم: "تواصلت مع شباب الأهلي وأخبرتهم برفضنا الدخول في مفاوضات مع المدرب".

ويملك أروابارينا مشواراً تدريبياً حافلاً منذ اعتزاله اللعب في 2008، إذ درب بوكا، ناسيونال الأوروجوياني، تيجرس المكسيكي، الريان القطري، والوصل الإماراتي، قبل توليه شباب الأهلي.

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