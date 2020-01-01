رئيس النصر السابق يفوز على عموري بسداسية في لعبة "فيفا 19"

سعود آل سويلم يحقق الفوز على عموري.

حقق سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي السابق، الفوز على الإماراتي عبد الرحمن عموري، لاعب فريق نادي الجزيرة الإماراتي، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 ببطولة مساعد الدوسري للاعبين، عبر لعبة "فيفا 19" الإلكترونية.

وتقام أحداث بطولة فيفا 19، عبر الإنترنت، حيث يشرف عليها مساعد الدوسري، اللاعب المتوج ببطولة العالم الموسم الماضي، حيث انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وتشهد البطولة مشاركة عددًا من النجوم، بينهم البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الإسباني، والذي حقق الفوز مؤخرًا على المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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ويشارك في البطولة أيضًا الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، وسيلعب مباراته أمام عبد الله عطيف لاعب نادي الهلال السعودي في وقت لاحق.

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مساعد الدوسري كان قد أعلن عن آخر النجوم المشاركين في البطولة، وهو ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال السعودي.

يأتي ذلك في ظل فترة التوقف الكروي التي تشهدها ملاعب العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير.