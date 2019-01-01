رئيس النجوم: نسعى للاستفادة من خبرة الحضري في الأوقات الصعبة

رئيس النجوم يوجه رسالة لحارسه المخضرم عصام الحضري المبتعد عن المباريات في الآونة الأخيرة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن فريقه يحتاج للاستعانة بخبرات حارسه المخضرم عصام الحضري في مباريات فريقه المقبلة في الدوري المصري.

وقال الطويلة عن ابتعاد الحضري عن المشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة: "الحضري يتدرب بشكل طبيعي في الآونة الأخيرة، ولكنه لا يشعر بالجاهزية الطبية".

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وتابع رئيس نادي النجوم في تصريحاته لبرنامج وان تو الإذاعي: "كنا نتوقع مشاركة الحضري أمام بتروجيبت يوم السبت، ولكنه طلب الحصول على الراحة، سنعقد جلسة معه ومع مدرب الفريق، ونتمنى من الحضري تحمل المسؤولية في هذه الأوقات الصعبة للفريق الذي يعاني من صعوبات، وذلك نظرًا لخبرته الطويلة، الرجل يظهرون وقت الشدة وهذا ما نعتاد عليه من الكبار".

يشار إلى أن الحضري كان قد انتقل لصفوف فريق النجوم في يناير الماضي في صفقة انتقال حُر بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.