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الدوري المصري الممتاز

رئيس النجوم: مستعد للانسحاب من الدوري الممتاز

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محمد الطويلة ينفجر غضبًا ضد التحكيم في مصر

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، غضبه الشديد من الحكم إبراهيم نور الدين، بعد مباراة طلائع الجيش، مهددًا بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز.

الطويلة قال خلال تصريحات لفضائية "أون سبورت": "إبراهيم نور الدين ظهر بمستوى لا يناسب مباراة في الدرجة الرابعة".

وتسائل رئيس النجوم "لماذ لا يحاسب إبراهيم نور الدين من لجنة الحكام وعصام عبد الفتاح، على المستوى الذي ظهربه؟".

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محمد الطويلة أردف: "أنا مستعد للانسحاب من الدوري الممتاز، مادام لا يوجد من يستطيع أن يحمي المسابقة والأندية من أخطاء تغيير النتائج".

رئيس النجوم اختتم حديثه قائلًا: "يبدو أن إبراهيم نور الدين أقوى من اتحاد الكرة، ولا أحد يستطيع أن يعاقبه أو يوقفه".

يأتي ذلك بعدما خسر النجوم من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثامن عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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