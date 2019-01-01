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ريال مدريد

رئيس الليجا: من الرائع عودة مورينيو لإسبانيا

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خافيير تيباس رئيس الليجا يتمنى عودة مورينيو للدوري الإسباني

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا" أنه يتمنى عودة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو للمسابقة مجددًا.

وكان جوزية مورينيو قد ارتبط اسمه بالعودة لريال مدريد، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

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ولا يعيش ريال مدريد حاليًا أفضل أيامه مع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، الذي يخوض تجربته التدريبية الأولى مع الفريق الأول، بعد إقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

وقال خافيير تيباس: "عودة مورينيو لن تكون سيئة للدوري الإسباني، هو مدرب رائع ويمتلك إمكانيات كبيرة، وسيكون من الرائع عودته إلى هنا، ولكن لا أحد يعرف أي فريق سيدربه".

يشار إلى أن جوزية مورينيو كان قد سبق له تدريب ريال مدريد منذ صيف عام 2010 حتى عام 2013، وتوج معه بالليجا موسم 2011-2012، وكأس الملك موسم 2010-2011.

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