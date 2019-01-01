رئيس الفيصلي: تلقينا عروضًا من الهلال والاتحاد لضم حمدان الشمراني

هل ينتقل حمدان الشمراني للهلال أو الاتحاد؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السعودي، عن تلقي ناديه عروضًا لضم حمدان الشمراني، الظهير الأيسر للفريق.

الشمراني قدم مستوى جيد طول الموسم الجاري، ليصبح محط أنظار الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية، من أجل ضمه.

المدلج أكد خلال تصريحات نقلتها صحفية "الرياضية" السعودية، على أن الفيصلي تلقى عروضًا من الهلال والاتحاد، من أجل الحصول على خدمات حمدان الشمراني.

الزعماء وصلوا إلى أبوظبي استعدادًا لمواجهة #الاستقلال في الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية.🙌



(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/PwNmlUjeus — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 22, 2019

وكان نادي الاتحاد قد دخل في مفاوضات مع الفيصلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل ضم حمدان الشمراني، ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وانتشرت عبر تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، أخبار حول دخول الهلال والنصر والاتحاد على ضم الشمراني.

حمدان الشمراني شارك هذا الموسم في 24 مباراة رفقة الفيصلي، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف واحد لزملائه.