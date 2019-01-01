رئيس الفتح: الهلال لا يستحق التعادل أمامنا

سعيد العفالق يرى أن فريقه الأحق بنقاط المباراة كاملة

أكد سعيد العفالق، رئيس نادي الفتح، على أن فريقه كان يستحق الفوز على الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس.

الفتح تعادل مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

العفالق قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "الهدف الثالث الذي سجله الهلال، جاء من خطأ غير صحيح، ومع ذلك تم احتسابه، وأعتقد أن نتيجة التعادل غير مرضية بالنسبة لنا، لأننا كنا الأقرب للفوز".

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رئيس الفتح تابع: "الهلال لا يستحق التعادل، ونحن نا الأقرب للفوز، ولكن ركلة الجزاء التي احتسبت، تسببت في ضياع الفوز، وهذا خطأ تحكيمي ليس لنا دخل به".

واختتم سعيد العفالق تصريحاته قائلًا: "الفتح سيقاتل خلال المباريات القادمة، للحصول على أكبر عدد من النقاط، لتحسين مركزه في الدوري".

ويحتل الفتح المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 5 نقاط.