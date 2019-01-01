رئيس العدالة : سأحصل على الدوري السعودي لو توفرت لي هذه الميزانية

التأهل لدوري المحترفين يُعد إنجازًا فريدًا على الرغم من صعوبة الأمر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر عبدالعزيز المضحي، رئيس نادي العدالة، عن سعادته بتأهل فريقه رسميًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه.

رئيس العدالة قال في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن التأهل لدوري المحترفين يُعد إنجازًا فريدًا على الرغم من صعوبة الأمر.

وبالحديث عن طموحات الفريق الموسم المُقبل قال : "المال سيحدد مسارنا في بطولة الدوري الموسم المُقبل، فعندما نحظى بالدعم الكافي سنبحث عن مركز مناسب في أول ظهور لنا".

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pic.twitter.com/pKFljYUnVv — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

وشدد المضحي في تصريحاته أن إدارة فريقه لا يقتصر طموحها على البقاء في الدوري فقط وإنما التواجد في مركز جيد.

ورداً على ما يحتاجه فريقه من أموال قال : "نحتاج إلى ميزانية بمقدار 40 مليون ريال وسأجلب بطولة للعدالة منذ الموسم الأول، وإذا لم نحصل على دعم كاف سيكون طموحنا البقاء، إذ سنلعب حينها على حسب الإمكانات المتوافرة".

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وأنهى المضحي تصريحاته مشيراً إلى اجتهادهم في ملف الرعاة، وقال "صعودنا إلى دوري المحترفين أكبر محفز للشركات حتى نجلب رعاة وهذا الملف سنعمل عليه بشكل عاجل لأنهم سيسهمون في تقليل المصاريف على النادي".