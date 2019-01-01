النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رئيس الشباب ردًا على النصر: كان يسمى نادي الجاليات

التعليقات()
خالد البلطان يرد بقوة على سعود آل سويلم
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

رد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، على تصريحات سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، بتصريحات قوية بعد تصريحاته الأخيرة.

سعود آل سويلم كان قد خرج بتصريحات قال خلالها، "جمهور نادي الشباب 16 بيت واستراحتين، وصعب ينافس الأندية الكبيرة".

البلطان رد بقوة على رئيس النصر خلال تصريحات تداولتها الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال خالد البلطان: "كنت أحترم نادي النصر ولكن عندما يحاول رئيسه التقليل من الشباب فيجب أن أذكّره أن في الماضي كان الهلال والشباب يتسيدان الكرة السعودية، بينما نادي النصر بعد تأسيسه كان لا يملك أي جماهير".

اختيارات المحررين

وواصل: "فقط جماهير النصر كانت مكونة من مؤسسيه وبعض الجاليات وكان يسمى نادي الجاليات".

جاء ذلك ردًا من رئيس نادي الشباب، على تصريحات سعود آل سويلم الأخيرة، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

إغلاق