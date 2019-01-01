رئيس الشباب ردًا على النصر: كان يسمى نادي الجاليات

خالد البلطان يرد بقوة على سعود آل سويلم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، على تصريحات سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، بتصريحات قوية بعد تصريحاته الأخيرة.

سعود آل سويلم كان قد خرج بتصريحات قال خلالها، "جمهور نادي الشباب 16 بيت واستراحتين، وصعب ينافس الأندية الكبيرة".

البلطان رد بقوة على رئيس النصر خلال تصريحات تداولتها الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خالد البلطان: كنت احترم نادي النصر ولكن عندما يحاول رئيسه التقليل من الشباب فيجب أن أذكّره أن في الماضي كان الهلال والشباب يتسيدان الكرة السعودية، بينما نادي النصر بعد تأسيسه كان لا يملك أي جماهير فقط جماهيره كانت مكونة من مؤسسيه وبعض الجاليات وكان يسمى نادي الجاليات 🗣️ pic.twitter.com/KgwIl0toAb — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 22, 2019

وقال خالد البلطان: "كنت أحترم نادي النصر ولكن عندما يحاول رئيسه التقليل من الشباب فيجب أن أذكّره أن في الماضي كان الهلال والشباب يتسيدان الكرة السعودية، بينما نادي النصر بعد تأسيسه كان لا يملك أي جماهير".

وواصل: "فقط جماهير النصر كانت مكونة من مؤسسيه وبعض الجاليات وكان يسمى نادي الجاليات".

جاء ذلك ردًا من رئيس نادي الشباب، على تصريحات سعود آل سويلم الأخيرة، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.