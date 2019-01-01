رئيس الزمالك يهدد شوبير بسبب مؤجلات الدوري

مناوشات قوية بسبب مؤجلات الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالاستبعاد من الإعلام والعمل العام في الفترة المقبلة.

وجاء هجوم رئيس الزمالك بسبب تصريحات شوبير حول جدول الدوري وتأجيل مباراة القمة إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، إن ما يحدث من شوبير لا يصح وأنه على استعداد لمواجهة الأهلي غدًا، ولكن الأهلي تأجل له الكثير وأن الدوري كان سيلغى في حالة صعود الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "وزير الرياضة تحدث مع نظيره للداخلية، من أجل زيادة عدد الجماهير إلى 60 ألف مشجعًا بدلًا من 40 ألف فقط في لقاء الأحد".

وتابع: "الأمن سمح للأهلي بحضور 60 ألف مشجعًا في لقاء صن داونز ويتعنت حاليًا مع الزمالك في لقاء نهائي الكونفدرالية".

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ويتطلب من الزمالك في لقاء نهضة بركان الأحد المقبل، الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب الإفريقي بعد غياب كبير عن منصات التتويج الإفريقية.