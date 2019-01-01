رئيس الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري ويمهل اتحاد الكرة 24 ساعة للتراجع

"لن أذهب للتحقيق ولن ندفع غرامات وأمامكم 24 ساعة للتراجع عن القرارات"

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هدد رئيس نادي الزمالك بانسحاب فريقه من مسابقة الدوري المصري الممتاز وكافة المسابقات بمختلف الألعاب، ردًا على القرار الصادر ضده من قبل اتحاد الكرة.

الاتحاد المصري قرر بالأمس تغريم القلعة البيضاء 20 ألف جنيه وإحالة رئيسها إلى لجنة الانضباط، إثر التصريحات التي هاجم بها لجنة الحكام ومحمد الحنفي؛ الحكم الذي أدار مواجهة الأبيض أمام المقاولون العرب، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وقال رئيس الزمالك، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية: "لدي اقتراحات من مجلس الإدارة بعد استكمال مسابقة الدوري بعد قرار إيقاف برنامج الزمالك اليوم وتحويلي للجنة الانضباط، لأن هدفهم هز استقرار الفريق، في المقابل سيد عبد الحفيظ× مدير الكرة بالأهلي، قام بسب عصام عبد الفتاح؛ رئيس لجنة الحكام، ولم يتعرض لأي عقوبة، وكذلك هناك تجاوزات من قناة الأهلي وجمهوره بحق الزمالك ولم يتخذ أي مسؤول موقف تجاه كل ذلك".

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وأضاف: "سأمنح هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، مهلة 24 ساعة، للتراجع عن قرار تحويلي للتحقيق وتغريم الزمالك، لن ندفع أي غرامات ولن أذهب للجنة الانضباط، لأنك عاقبتني ولم تعاقب محمد الحنفي؛ الحكم الذي أدار مواجهة الزمالك والمقاولون، الذي ألغى ثلاث ضربات للزمالك واحتسب أخرى وهمية لذئاب الجبل، هل تريدون كتم أفواهنا؟، جمهور القلعة البيضاء غاضب، ومجلس الإدارة أصدر بيان كان يريد نشره يفيد الانسحاب من الدوري، لكنني فضلت الانتظار حتى لا تشتعل الأجواء في مصر".

رئيس القلعة البيضاء اختتم: "سنؤجل إصدار هذا البيان، لأنني اجتمعت مع أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، وأخبرني أن سيحل الأزمة، احذر من غضب الجمهور وأعضاء الجمعية العمومية، إذا أخذنا قرارًا بالانسحاب من كافة البطولات في مصر، بسبب الظلم، ستحدث مشكلة كبيرة، وأنا أحب بلدي لذلك سأؤجل الأمر".

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأهلي، صاحب الوصافة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفارس الأبيض بالشياطين الحمر في 30 من مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري.