رئيس الزمالك يهاجم الإسماعيلي ومحمد إبراهيم وفرصة لكهربا للعودة

محمود عواد ومحمد إبراهيم وكهربا صداع في رأس مسؤولي القلعة البيضاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل رئيس الزمالك هجومه على الإسماعيلي، بسبب مفاوضات ضم محمد عواد؛ حارس مرمى الدراويش، موجهًا في الوقت نفسه رسائل تهديدية لثنائي الأبيض محمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا".

هجوم رئيس الأبيض على الدراويش جاء للغضب الذي انتاب جماهير القلعة الصفراء بعد انتشار خبر اقتراب عواد من اللعب للزمالك، وهو ما أثار غضب الجانب الأبيض.

وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحاته لقناة "المحور": "يرددون أننا أبناء عمومتهم، لكن على أرض الواقع هذا غير حقيقي، العلاقات متوترة بين الإسماعيلي والأهلي ومع ذلك هناك صفقات متبادلة بينهما ويقال أن محمود متولي قريب من ارتداء الفانلة الحمراء، في الوقت الذي يدق به الزمالك باب الدراويش نواجه بغضب من الجماهير، هذه ليست علاقات، ليس هناك نادي في العالم يصير مصنع تفريغ لنادٍ آخر.

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"لا تضطرونا نأخذ مواقف غير جيدة، من السهل أن نتعاقد مع نصف لاعبي الإسماعيلي ونحن رفضنا، لأننا نحترم الإسماعيلي وجماهيره وإدارته، لكن هذا لا يصح، الزمالك أعاد من قبل عقود محمد عواد وحسني عبد ربه وجون أنتوي للإسماعيلي رغم توقيعهم للأبيض".

وأضاف: "أشعر بالحزن، أنتظر عودة إبراهيم عثمان؛ رئيس الإسماعيلي، من رحلته الخارجية، حتى نتناقش، بنسبة 95% عواد في الزمالك".

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب الوسط محمد إبراهيم، علق: "أي لاعب ينشر خبر مفاوضات الأهلي معه، سأعرضه للبيع للأهلي، وكيل محمد إبراهيم يفعل هذا، آخر قسط من غرامة النادي البرتغالي على اللاعب تم دفعها مؤخرًا، ولم يحدث أي مفاوضات بين الأهلي وإبراهيم، كل هذه الأخبار يسربها وكيله".

واستطرد: "وكيل محمد إبراهيم يفعل هذا، لأن عقد اللاعب من المفترض أن يُجدد مع الزمالك، وأنا أقول له لو لديك عرض من الأهلي سأبيعه".

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عما تردد عن توسط طارق يحيى؛ نجم الزمالك الأسبق، لحل أزمة النادي مع محمود عبد المنعم "كهربا"، علق رئيس القلعة البيضاء: "هذه جريمة، لأن يحيى ليس له منصب رسمي في النادي، نحن لا نقبل بعودته، لأنه ترك ناديه دون سبب وعقده مستمر لخمس سنوات ويترك المعسكر ويعتدي على زملائه.

"عودة كهربا مقبولة في حال اعتذاره لخالد جلال؛ المدير الفني، واللاعبين والمشرف على الكرة أمير مرتضى، والجماهير الغاضبة منه، الزمالك ليس مركزًا للشباب".

وكان كهربا قد غادر القاهرة متجهًا إلى تركيا، وسط تقارير تؤكد اقترابه من التوقيع لنادي دنيزلي سبور.

وتعد خطوة رحيل لاعب الأبيض إلى تركيا محاولة للهروب من الزمالك، والعودة لمصر مرة أخرى ولكن من بوابة الأهلي.