رئيس الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي السعودي لضم محمود علاء

شدد منصور على امتلاكه علاقة جيدة مع مسؤولي النادي الأهلي

نقلت أحدى الصحف السعودية تصريحات خاصة لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، للحديث معه بشأن التخلي عن لاعبه محمود علاء لصالح نادي الأهلي السعودي.

وقال منصور في تصريحات لصحيفة "البلاد" أن ما تم تداوله حول رحيل محمد علاء إلى النادي الأهلي غير صحيح تمامًا.

وأكد رئيس الزمالك أن مجرد التفكير في بيع أي لاعب للنادي الأهلي السعودي غير منطقي لأنه لا يمتلك علاقة جيدة بمدرب الراقي كريستيان جروس.

وشدد منصور على امتلاكه علاقة جيدة مع مسؤولي النادي الأهلي، مبنية على الاحترام المتبادل، لكن تواجد جروس سيعطل أي صفقة بين الناديين.

وردًا على حقيقة المفاوضات بينه وبين أحد مفاوضي الراقي قال منصور : "أؤكد أن اللاعب محمود علاء تحديدًا، ليس متاحًا للخروج من الزمالك، لا بالانتقال ولا بالإعارة".

تقارير صحفية سعودية كانت قد أشارت إلى أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا إرسال وفد للتفاوض مع الزمالك حول ضم علاء لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، وذلك بداية من شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وأضافت التقارير أنه ومن المقرر أن يحضر وفد الأهلي السعودي إلى القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل لإنهاء التفاوض الرسمي حول ضم اللاعب من صفوف الزمالك.