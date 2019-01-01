رئيس الزمالك يعلن زيادة حضور نهائي الكونفدرالية إلى 50 ألف مشجع

50 ألف مشجع للزمالك أمام نهضة بركان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رئيس نادي الزمالك، عن موافقة وزير الداخلية، على زيادة عدد المشجعين المسموح لهم بالحضور في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بين الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي

نهضة بركان كان قد حقق الفوز على الزمالك بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية، التي أقيمت في المغرب الأحد الماضي.

رئيس الزمالك قال خلال فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب": "أشكر وزير الداخلية على استجابته، وأيضًا وزير الشباب والرياضة، ليصبح إجمالي الحضور 50 ألف مشجع".

⚪️⚫️ رئيس نادي الزمالك يعلن عن زيادة أعداد الجماهير في نهائي الكونفدرالية إلى 50 ألف. pic.twitter.com/uXDo741ChI — جول مصر (@goaleg) May 23, 2019

وتابع: "سنستكمل بيع التذاكر مساء يوم الجمعة، عقب صلاة الظهر، وعلى الجماهير الراغبة الحضور التواجد في مقر نادي الزمالك".

الزمالك سيستضيف نهضة بركان مساء يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.