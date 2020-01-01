رئيس الزمالك : ننتظر التعهد الكتابي لحسم المشاركة في السوبر الإفريقي

غير منطقي أن تُقام مباراة سوبر إفريقي في آسيا

جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري رفضه الشخصي لخوض مباراة السوبر الإفريقي بين فريقه ونادي الترجي التونسي في العاصمة القطرية "الدوحة".

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قال منصور : "مازلنا في انتظار وصول التعهد الكتابي من الاتحاد الإفريقي بتأمين بعثة الزمالك في قطر من أجل خوض المباراة".

وأضاف : "لو وافقت الدولة ومجلس الإدارة على السفر إلى قطر لخوض السوبر لا مشكلة لدى، ولكني رأيي الشخصي هو عدم السفر".

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ويشارك الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل كأس الكونفدرالية عن العام الماضي، بينما يتواجد الترجي بصفته بطل لدوري أبطال آسيا".

وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس الزمالك على احترامه للشعب القطري قائلاً : "ليس لدينا مشكلة مع شعب قطر ولكن المشكلة أكبر من ذلك، بدليل عدم وجود سفير لنا هناك ولا طيران مباشر".

وأضاف مرتضى : "غير منطقي أن تُقام مباراة سوبر إفريقي في آسيا، خاصة وأن البطولة إفريقية خالصة فلماذا تُقام في دولة معادية لمصر أيضًا".

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رئيس بطل الكونفدرالية أنهى تصريحاته : "تلقيت أنا ونجلي أمير المشرف على فريق الكرة بالنادي تهديدات بالقتل في حالة سفرنا إلى قطر مع الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي، كما تلقي نجلي أحمد نفس التهديدات".