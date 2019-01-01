رئيس الزمالك: من يريد جروس فعليه دفع راتبه

رئيس نادي الزمالك يوجه رسالة لمن يطالبون بعودة جروس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شدد رئيس نادي الزمالك، على أن من يطلب بقاء المدير الفني السويسري جروس، في الفريق عليه تحمل راتبه والبالغ 50 مليون جنيه سنوياً.

ورحل جروس عن القلعة البيضاء، آخر الشهر الماضي، بعد تحقيقه بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد نهاية عقده يوم 31 مايو.

وقال رئيس نادي الزمالك في مقطع فيديو: "لقد طلب البعض إقالة جروس في أول الموسم عندما خسر من النجوم، وعند خسارة البطولة العربية".

وواصل: "نادي الزمالك مال عام، عندما جاء لنا بعض الأموال من تركي آل الشيخ، قمنا بشراء لاعبين ومدير فنهم بهم".

وتابع: "تركي آل الشيخ لن يدفع راتب جروس، وهل الزمالك لديه إمكانيات لدفع 50 مليون جنيه في مدرب، سيكون إهدار مال عام".

رئيس الزمالك: "سنخوض مباريات الدوري أمام الجونة والأهلي والإسماعيلي باللاعبين الدوليين، عقب بطولة الأمم وفقًا لما هو معلن من قبل، وأطلب من لاعبي الزمالك الاستمتاع بإجازتهم وعدم الالتفات لبيانات الأهلي فأغلبها غير مفهوم ومكتوب باللغة الهيروغليفية". 🗣️ pic.twitter.com/NBqVhLmyUu — جول مصر (@goaleg) June 9, 2019

الجدير بالذكر أن جروس حقق مع الزمالك بطولتي الكونفدرالية وبطولة السوبر المصري السعودي على حساب الهلال.